Большунов — об отмене этапов КМ: оборвали праздник, не дали попраздновать

Российский лыжник Александр Большунов после возвращения в Россию сравнил отмену последних этапов Кубка мира из-за коронавируса с испорченным праздником.

Заключительные в сезоне этапы Кубка мира должны были пройти в Северной Америке — Квебеке и Кэнморе (Канада) и Миннеаполисе (США). Однако уже после прилёта большинства команд этапы были последовательно отменены. Большунов, ставший первым россиянином выигравшим общий зачёт Кубка мира, так и не получил заслуженный трофей.

«Эмоций нет никаких, был долгий перелёт. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет. Придётся биться в следующем году ещё за один. Непонятно пока, когда вручат «Большой хрустальный глобус», это будет решать Международная федерация лыжного спорта», — приводит слова Большунова ТАСС.