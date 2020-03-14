«Спартак» и «Чеховские медведи» сыграют в финале Кубка России по гандболу

В финале Кубка России по гандболу среди мужских команд «Чеховские медведи» сыграют с московским «Спартаком». Это стало известно после полуфинальных матчей, в которых «Спартак» нанёс поражение уфимскому «Акбузату» со счётом 33:24, а «Чеховские медведи» обыграли хозяев площадки из Перми — 31:28. «Пермские медведи» в матче за третье место сыграют с «Акбузатом». Оба матча пройдут 15 марта.
Отметим, что в полуфиналах лучшие игроки финалистов забили по 7 мячей. Ими стали Михаил Виноградов («Спартак»), Александр Котов и Денис Васильев (оба — «Чеховские медведи»).
«Чеховские медведи» — бессменный чемпион России. «Спартак», существующий третий сезон, дважды становился вице-чемпионом страны.
Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Пермь
Полуфиналы
«Спартак» (Москва) — «Акбузат» (Уфа) — 33:24 (19:11).
«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 31:28 (16:13)
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