«Спартак» и «Чеховские медведи» сыграют в финале Кубка России по гандболу

В финале Кубка России по гандболу среди мужских команд «Чеховские медведи» сыграют с московским «Спартаком». Это стало известно после полуфинальных матчей, в которых «Спартак» нанёс поражение уфимскому «Акбузату» со счётом 33:24, а «Чеховские медведи» обыграли хозяев площадки из Перми — 31:28. «Пермские медведи» в матче за третье место сыграют с «Акбузатом». Оба матча пройдут 15 марта.

Отметим, что в полуфиналах лучшие игроки финалистов забили по 7 мячей. Ими стали Михаил Виноградов («Спартак»), Александр Котов и Денис Васильев (оба — «Чеховские медведи»).

«Чеховские медведи» — бессменный чемпион России. «Спартак», существующий третий сезон, дважды становился вице-чемпионом страны.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Пермь

Полуфиналы

«Спартак» (Москва) — «Акбузат» (Уфа) — 33:24 (19:11).

«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 31:28 (16:13)