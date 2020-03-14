«Я ещё не король». Большунов — о победе в общем зачёте Кубка мира

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020 российский лыжник Александр Большунов сообщил, что в его планах значится покорение новых вершин.

«Я ещё не король. Есть цели, которые ещё не достигнуты, и дальше такие планы, чтобы подготовиться и взять те вершины, которых ещё нет в моей коллекции.

Не давило ли в ходе сезона то, что у России почти 30 лет не было Большого глобуса? Нет, у меня даже не было этого в голове. Я настраивался на гонки, главное было — показать результат в каждой гонке. Для меня важно идти вперёд, а не победить в одном турнире, а потом закончить со спортом.

Что почувствовал, когда норвежцы отказались от североамериканских этапов? Когда я об этом узнал, то очень сильно расстроился, так как это мои главные соперники, это те люди, которые должны были приехать на мой праздник (смеётся). Но они взяли и оборвали всё», — приводит слова Большунова РИА «Новости».