В Китае допускают, что коронавирус в страну могли завезти американские спортсмены

В Министерстве здравоохранения Китая не исключают, что нулевым пациентом, заражённым коронавирусом, стал спортсмен из США, выступавший на Всемирных военных играх — 2019 в Ухане (Китай). Об этом сообщает Marca.
Первым, кто указал на такую теорию, стал представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, опубликовавший в «Твиттере» речь Роберта Редфилда, представителя Службы здравоохранения США. Тот 11 марта заявил, что ряд американцев, умерших после непродолжительной болезни ещё до старта всемирной пандемии, имели признаки коронавируса.
В то же время глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань признал, что инфекция впервые была обнаружена в Китае, однако отметил, что вирус мог возникнуть за пределами азиатской страны.
В Китае обращают внимание на тот факт, что ещё в октябре 2019 года в Ухане прошли Всемирные военные игры, во время которых несколько американских спортсменов было госпитализировано с признаками «странной пневмонии».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 59.
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