Медведева шьёт защитные маски и предостерегает всех от коронавируса. Фото

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о способах снижения риска заражения коронавирусом. Спортсменка поделилась видеоруководством по созданию защитных масок своими руками и поделилась советами.



«Я сделала уже две. Вирус крупный, и такая маска должна его фильтровать. Вместо санитайзера можно использовать обычный чистый алкоголь. Будьте осторожны и мойте руки», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Напомним, с 16 по 22 марта в Монреале (Канада) должен был пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования были перенесены из-за распространения коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 150 тыс. человек, в России — 59.