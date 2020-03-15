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Медведеву раскритиковали за то, что она надела медицинскую маску на игрушечную акулу

Медведеву раскритиковали за то, что она надела медицинскую маску на игрушечную акулу
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева подверглась критике со стороны подписчиков «Инстаграма» за то, что надела защитную маску на плюшевую игрушку. Очевидно, люди указали на то, что спортсменка бездумно испортила средство защиты, в то время как оно могло помочь человеку.

«Люди, упрекающие меня в том, что надела маску на акулу, пожалуйста, подумайте. Очевидно, что маска была использована», — ответила Евгения на своей странице в «Инстаграме».

Ранее фигуристка поделилась в социальной сети видеоруководством по созданию защитных масок своими руками и перечислила некоторые советы по профилактике коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 150 тыс. человек, в России — 59.

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