Медведеву раскритиковали за то, что она надела медицинскую маску на игрушечную акулу

Российская фигуристка Евгения Медведева подверглась критике со стороны подписчиков «Инстаграма» за то, что надела защитную маску на плюшевую игрушку. Очевидно, люди указали на то, что спортсменка бездумно испортила средство защиты, в то время как оно могло помочь человеку.
«Люди, упрекающие меня в том, что надела маску на акулу, пожалуйста, подумайте. Очевидно, что маска была использована», — ответила Евгения на своей странице в «Инстаграме».
Ранее фигуристка поделилась в социальной сети видеоруководством по созданию защитных масок своими руками и перечислила некоторые советы по профилактике коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 150 тыс. человек, в России — 59.
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