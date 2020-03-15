«Чеховские медведи» в 10-й раз завоевали Кубок России, обыграв «Спартак»

Гандболисты «Чеховских медведей» в 10-й раз выиграли Кубок России. В решающем матче «Финала четырёх», проходившего в Перми, «Чеховские медведи» обыграли московский «Спартак» со счётом 27:24. Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Кирилл Котов, забивший 7 мячей. 4 раза отличился Сергей Марк Косоротов. В составе «Спартака» лучшим был Алексей Фокин, на счету которого 8 забитых мячей.
«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России в 10-й раз в своей истории. Ранее подмосковная команда завоёвывала трофей в 2009-2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.
Бронзовыми призёрами Кубка России стали «Пермские медведи».
Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Пермь
Финал
«Чеховские медведи» — «Спартак» (Москва) – 27:24 (14:11).
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