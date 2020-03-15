Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Все соревнования по велоспорту приостановлены до 3 апреля из-за коронавируса

Все соревнования по велоспорту приостановлены до 3 апреля из-за коронавируса
Другие / Велоспорт 0

Международный союз велосипедистов (UCI) приостановил соревнования во всех дисциплинах с 15 марта как минимум до 3 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте организации.

В течение этого времени будут заморожены все очки рейтинга UCI, чтобы сохранить спортивный паритет гонщиков. Также в сообщении отмечается, что UCI попросил Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет задним числом, с 3 марта, отменить квалификационные турниры на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в тех велосипедных дисциплинах, в которых отбор не был завершён: горный велосипед, ВМХ и велошоссе у паралимпийцев.

Новые даты проведения соревнований станут известны позднее. Подчёркивается, что это решение будет обеспечивать спортивную справедливость при присуждении олимпийских квот.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020