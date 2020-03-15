Все соревнования по велоспорту приостановлены до 3 апреля из-за коронавируса

Международный союз велосипедистов (UCI) приостановил соревнования во всех дисциплинах с 15 марта как минимум до 3 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте организации.
В течение этого времени будут заморожены все очки рейтинга UCI, чтобы сохранить спортивный паритет гонщиков. Также в сообщении отмечается, что UCI попросил Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет задним числом, с 3 марта, отменить квалификационные турниры на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в тех велосипедных дисциплинах, в которых отбор не был завершён: горный велосипед, ВМХ и велошоссе у паралимпийцев.
Новые даты проведения соревнований станут известны позднее. Подчёркивается, что это решение будет обеспечивать спортивную справедливость при присуждении олимпийских квот.
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