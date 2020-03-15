Большунов: были мечты попасть ещё на Олимпиаду в Сочи

Победитель Кубка мира — 2020 по лыжным гонкам в общем зачёте, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года 23-летний россиянин Александр Большунов ответил на вопросы пресс-службы FIS для фильма-портрета, размещённого на канале FIS Cross-Country.

«Лыжными гонками начал заниматься с тех пор, как отец на лыжи поставил. Основной выбор – учиться или заниматься профессионально спортом – сделал после 9-го класса.

Получал от спорта удовольствие, и были мечты у меня попасть ещё на сочинскую Олимпиаду, когда узнал, что она будет проходить в России. Мне казалось, что в 16-17 лет можно суметь подготовиться, но, как оказалось, это нереально, и я смог подготовиться только на следующие Олимпийские игры.

Над всеми качествами пытаюсь работать, но пока не выходит ничего. Чего хочу достичь? Максимальных показателей в каждой гонке. Конечно, Олимпиада, олимпийское золото, также золото чемпионата мира и общий зачёт Кубка мира.

Чем люблю заниматься? Люблю сходить и в лес по грибы, и на рыбалку, если время бывает.

В данный момент иду своим путём и полагаюсь пока на себя. Почему-то так получается», — сказал Большунов.

Права на видео принадлежат FIS Cross-Country. Посмотреть видео можно на канале FIS Cross-Country в YouTube.