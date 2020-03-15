Ильиных: точно не собираюсь ставить сына на коньки

Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр в Сочи в танцах на льду Елена Ильиных рассказала о воспитании сына Мира, который родился в Майами 16 января. Мужем спортсменки является известный танцовщик Сергей Полунин.

«Я думаю, что дети — от бога. Я всегда хотела ребёнка, но никогда это желание Серёже не сообщала. Он меня прочувствовал.

Мне кажется, что воспитание мальчика — это больше к отцу, а я планирую дарить ему любовь, поддерживать, учить его какой-то именно женской мудрости. Я знаю, как живёт Серёжа, его принципы, какую он имеет свободу, как размышляет, как разговаривает, какие у него приоритеты. У меня не возникает никаких вопросов, как он будет воспитывать сына.

Нянь точно не планируется никаких. Мне кажется, ребёнку важно видеть мир, что делают папа и мама. Чем больше он путешествует, тем лучше. Это очень развивает. Понятно, что в какие-то опасные страны, где возможно отравиться или заразиться, мы не поедем. Но по возможности будем брать Мира с собой.

Кем хотела бы видеть сына в будущем — фигуристом или танцором? Конечно, мы об этом думали, ещё когда Мир был в животе. Я точно не собираюсь ставить его на коньки. Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Серёжи, потому что у Серёжи есть своё уникальное видение балета. И благодаря тому, что он делает сейчас для искусства, мне кажется, к тому времени, когда сын сможет начать этим заниматься, сформируется какая-то правильная школа, система. Очень круто, когда есть такой пример. Но если у ребёнка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять», — приводит слова Ильиных Hello! Russia.

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