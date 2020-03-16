Большунов станет гостем «Вечернего Урганта». Выпуск будет без зрителей

Первый российский обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте Александр Большунов 19 марта станет гостем программы «Вечерний Ургант». Однако запись программы из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт без зрителей.

«Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то, что их реакция в зале – это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии! За анонсами следите в наших соцсетях. Не болейте и смотрите нас в эфире», — говорится в сообщении команды «Вечернего Урганта» «ВКонтакте».

Эпидемия коронавируса продолжает портить праздник Большунова и всего российского лыжного спорта. Первыми свою лепту внесли соперники из Норвегии, которые отказались приехать на североамериканские этапы Кубка мира ещё задолго до официальной отмены соревнований. Большунов в Канаду приехал, но домой вернулся без «Большого хрустального глобуса», так как трофей должны были вручать по окончании трёх отменённых этапов.