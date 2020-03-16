Отрыв «Зенита» увеличился, в «Валенсии» — коронавирус. Главные новости дня

1. Чемпионат России по футболу — один из немногих турниров, ещё не взявших паузу в связи с пандемией коронавируса. В 22-м туре «Сочи» обыграл дома «Краснодар», и теперь отставание команды Мурада Мусаева от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. ЦСКА сыграл вничью 0:0 с «Уфой», «Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» и вышел на второе место в таблице, сравнявшись по очкам с «Краснодаром».

2. Матч «Сочи» — «Краснодар» приостанавливали по необычной причине — у арбитра матча Сергея Иванова сломалась гарнитура.

3. Игроков испанской «Валенсии», заразившихся коронавирусом, уже трое — к Эльякиму Мангала добавились Эсекьель Гарай и Хосе Луис Гайя. За клуб выступает россиянин Денис Черышев.

4. Не сдаётся не только российский футбол, но и хоккей. «Сибирь» подтвердила, что сыграет с «Барысом» в плей-офф КХЛ.

5. В СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы, но это оказалось неправдой.

6. Продолжается турнир в ФНЛ. «Химки» в 27-м туре сыграли вничью с «Нефтехимиком». Этим воспользовался «Ротор», который стал лидером турнира, обыграв «Шинник».

7. Первый заражённый коронавирусом игрок НБА Руди Гобер (из-за него и приостановили чемпионат), кажется, идёт на поправку.

8. УЕФА продолжает решать, как доигрывать сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Новый вариант — «Финал четырёх», как в баскетболе.

9. О переносе Евро-2020 ещё не объявлено, но Федерация футбола Италии уже попросила УЕФА внести правки в календарь. Итальянцы намерены доиграть прерванный сезон.