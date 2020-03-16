Нортуг: пока я круче Большунова. Бросаю ему вызов!

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Петтер Нортуг прокомментировал достижения россиянина Александра Большунова, который выиграл общий зачёт Кубка мира в прошедшем сезоне.

«Кто круче в своей лучшей форме, я или Александр Большунов? Сложно сравнивать. Всё поменялось. Но я готов бросить вызов Большунову!



На протяжении трёх лет подряд я выигрывал гонку на 50 км на всех крупных турнирах — ЧМ-2009, Олимпиада-2010 и ЧМ-2011. Саша должен повторить мой успех и взять золото марафона на ЧМ-2021, Играх-2022 и ЧМ-2023. Если он одержит три победы, то тогда можно будет считать, что мы на одном уровне. А пока я круче (улыбается). Но хочу сказать, что в своей сегодняшней форме это достижение Большунову по силам. Он единственный в мире, кто может это сделать. Особенно если учитывать, как он добавил в тактике в последнем сезоне. Так что я бросаю ему вызов!» – приводит слова Нортуга Sport24.