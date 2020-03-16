Глава координационной комиссии МОК будет помещён в карантин

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс будет помещён в карантин в Австралии после возвращения из Европы, сообщает Reuters. Коутс также является президентом Австралийского олимпийского комитета.



Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что все прибывающие в страну после полуночи 15 марта будут изолированы на 14 дней, чтобы помочь Австралии «быть впереди» в борьбе с распространением коронавируса. Ожидается, что Коутс прибудет в Австралию из Лозанны (Швейцария) 18 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.