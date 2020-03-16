Олимпийская чемпионка Лундбю: нужно что-то привезти из аптеки? Свяжитесь со мной

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года по прыжкам на лыжах с трамплина норвежка Марен Лундбю предложила помощь соотечественникам в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Я хочу помочь! В столь сложное время я хочу внести свой вклад для страны. Нужно что-то привезти из магазина или аптеки? Свяжитесь со мной, я постараюсь помочь», — написала Лундбю в своём «твиттере».
К инициативе Лундбю присоединились и другие члены сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина.
Финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском пройдёт 19 и 20 марта без зрителей.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
- 16 марта 2020
-
10:24
-
10:02
-
09:37
-
08:41
-
00:23
- 15 марта 2020
-
22:57
-
21:44
-
20:43
-
19:49
-
19:28
-
18:49
-
18:32
-
17:51
-
16:42
-
15:49
-
14:46
-
14:24
-
13:21
-
11:01
- 14 марта 2020
-
23:39
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
20:32
-
19:30
-
15:40
-
15:21
-
14:58
-
14:39
-
14:12
-
13:53
-
11:38
-
10:24
-
09:31
-
01:58