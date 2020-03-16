Олимпийская чемпионка Лундбю: нужно что-то привезти из аптеки? Свяжитесь со мной

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года по прыжкам на лыжах с трамплина норвежка Марен Лундбю предложила помощь соотечественникам в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Я хочу помочь! В столь сложное время я хочу внести свой вклад для страны. Нужно что-то привезти из магазина или аптеки? Свяжитесь со мной, я постараюсь помочь», — написала Лундбю в своём «твиттере».

К инициативе Лундбю присоединились и другие члены сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина.

Финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском пройдёт 19 и 20 марта без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.