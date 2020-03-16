Лыжник Ардашев: не знаю, почему у нас биатлон популярнее лыжного спорта

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал ситуацию с лыжным спортом в России и сравнил его с биатлоном.

«В Норвегии лыжи популярнее биатлона. Я не знаю, почему у нас не так. Наверное, биатлон любят из-за стрельбы, из-за непредсказуемости. Но вот мне, например, с детства он был не так интересен. Я включал телевизор и смотрел чисто на бег. Стрельба вообще не интересовала. Финишные разборки — другое дело.



Не все наши лыжники любят медийность, как норвежцы? У нас реально не все любят давать комментарии. Но люди разные, есть открытые, есть закрытые. Обижаться ни на кого не надо. Не все понимают, какая каша в голове бывает после гонок. Особенно весело, когда кто-то проигрывает финиш — и ему потом пишут: «Да ты слабак». Такие люди даже не представляют, сколько мы тренируемся. Не понимают, что такое 30 км на велосипеде в гору, когда седло так натирает, что сесть потом не можешь», – приводит слова Ардашева «Лыжный спорт».