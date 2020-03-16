Большунов: победа на КМ без норвежцев — это как день рождения, на который никто не пришёл

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов прокомментировал решение сборной Норвегии пропустить этапы КМ в США и Канаде.

«Была тренировка, во время которой тренер сообщил мне, что сборная Норвегии не летит. Первое, что испытал, — разочарование, поскольку норвежцы всё-таки были главными моими соперниками по этому сезону. Без них праздновать победу в Кубке мира было бы не очень хорошо.



Это всё равно что разослать приглашения к себе на день рождения, на который в итоге никто не пришёл. Так и здесь: вместо того чтобы приехать и порадоваться за меня, они просто отказались от выступления.



Елена Вяльбе это решение норвежцев объяснила тем, что они просто не умеют проигрывать? Да, похожие мысли действительно были. Более того, возможно, на отмену соревнований в Северной Америке могло повлиять как раз решение сборной Норвегии.



Эмоций после победы никаких и не могло быть. Они должны были быть после борьбы, после вручения награды на пьедестале. Получилось же так, что всё оборвали. Получилось всё не так, как хотелось, поэтому мои мысли сейчас только о том, что нормально Кубок мира можно будет завоевать только в следующем году. Но это уже будет другой кубок», — приводит слова Большунова ТАСС.

Большунов станет гостем «Вечернего Урганта». Выпуск будет без зрителей