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Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо

Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть общий зачёт.

«Есть ли радость от того, что наконец-то уделал Клебо? Я бы не сказал, что уделал, поскольку в спринте он всё же пока лучший. Я чуть получше на дистанции, так что идём с ним параллельно.

Двигаюсь в правильном направлении? Да, конечно, потому что в начале сезона было не очень понятно, как будет реагировать мой организм, потому что болела спина, и результат был не тот, которого хотелось. Пятое место на первом этапе — с виду нормальный результат, но для меня это было ударом под дых», — приводит слова Большунова ТАСС.

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