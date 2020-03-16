Клебо не поздравил Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

«Поздравил ли с победой кто-то из норвежцев? Между прочим, поздравил только Сьюр Рёте. Прислал СМС. А что касается Клебо, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 км. После Канады мы собирались провести совместный сбор, вместе покататься, потренироваться. Но, похоже, в этом году из-за этого коронавируса не получится», — приводит слова Большунова ТАСС.

Заключительные в сезоне этапы Кубка мира должны были пройти в Северной Америке — Квебеке и Кэнморе (Канада) и Миннеаполисе (США). Однако уже после прилёта большинства команд этапы были последовательно отменены из-за коронавируса. Большунов, ставший первым россиянином, выигравшим общий зачёт Кубка мира, так и не получил заслуженный трофей.

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