Медведева выступит в образе Сейлор Мун в Японии. Отменять представление не планируют
Организаторы не планируют отменять шоу в Японии, главную роль в котором исполняет российская фигуристка Евгения Медведева в образе Сейлор Мун. Сегодня в полдень билеты поступили в продажу. Об этом сообщается в "твиттере" организаторов мероприятия. Помимо этого был представлен официальный рекламный постер ледового шоу. Представление пройдёт с 5 по 7 июня в Канагаве (Япония).
Ранее премьер-министр Японии заявлял, что в стране намерены справиться с коронавирусом и успешно провести Олимпийские игры, которые должны состояться в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс.
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