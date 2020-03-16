Кубок Европы по шорт-треку в Коломне отменён из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев на своём официальном сайте объявил об отмене Кубка Европы по шорт-треку в Коломне из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования среди юниоров были запланированы на 20-22 марта.

В рамках Кубка Европы планировалось разыграть комплекты медалей на дистанциях 777 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, по сумме троеборья и в эстафете 3000 м. Ожидалось, что в Коломне вступят представители 21 страны Европы.

Также были отменены соревнования Alpe Adria Trophy в Целе (Словения), запланированные на 3-5 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.