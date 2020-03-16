Вяльбе: есть подозрение, что норвежцы знали об отмене этапов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену заключительных этапов Кубка мира в Канаде и США из-за угрозы распространения коронавируса.
«Самое обидное — наша поездка в Канаду. У меня даже есть подозрение, что норвежцы знали, что этапы отменят. FIS туда вовремя не приехала, собрались тренеры, представители команд принимали решение, и всё это без FIS. Сначала решили одно, ночью FIS переиграла на другое. Всё это было не очень красиво. Всё же туда приехали люди, и люди не простые. Поездка была дальней, столько денег на неё было затрачено. В FIS по этому поводу мы обязательно напишем», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Вяльбе также отреагировала на ситуацию вокруг Алекандра Большунова, который из-за досрочного окончания сезона не получил приз за победу в Кубке мира.
«Если ему он нужен для фотосессии, я могу ему дать, у меня пять штук таких. Но приз наш, никуда не денется», — сказал Вяльбе.
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