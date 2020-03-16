Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку отложен из-за коронавируса

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о переносе на более поздний срок этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который должен был состояться в Баку (Азербайджан). Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

«Ситуация, связанная с распространением COVID-19, быстро меняется, и это является проблемой для FIG, как и для всех руководящих спортивных организаций. FIG продолжает пристально следить за развитием ситуации вместе с организаторами грядущих соревнований», – сказано в заявлении FIG.

Турнир в Баку должен был пройти с 24 по 26 апреля. В заявлении федерации сказано, что новые сроки проведения соревнований будут объявлены позже.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.