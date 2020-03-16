Двукратная чемпионка мира Катникова: только улучшила результаты — тут же всю обшмонали

Двукратная чемпионка мира 2020 года, российская саночница Екатерина Катникова рассказала, почему в этом виде спорта скандалы случаются не так часто, как в биатлоне или фигурном катании.
«Это и отсутствие популярности, да просто нет каких-то поводов скандалить. А там так дерутся… Просто у них людей много. Большая скамейка запасных, все хотят славы. Если честно, скандалы — вообще не моя тема, не хочу засорять ими голову. У нас в основном составе всего пять девочек, наш спорт не особо популярен. Мы даже как-то думали пригласить к нам на сборы Ольгу Бузову. Чтобы она посмотрела, как у нас обстоят дела на тренировках, что это интересно и драйвово. Получилась бы неплохая коллаборация. Возможно, после этого интервью она узнает, что ей будут очень рады, и навестит нас», — цитирует Катникову Sport24.
Екатерина также ответила на вопрос, может ли саночникам помочь допинг.
«Да упаси боже. Ну, может быть преждевременное старение печени, это если здоровье загубить себе хочешь. А так, это ничего не даст. У нас нет конфликтов по этому поводу с иностранцами, потому что каждый из спортсменов и тренеров прекрасно знает, что хороший механик — вот твой допинг, а не укол. Окей, пускай ты там съел или укололся — сани-то быстрее не поедут. Вот что ты сделаешь? Будешь ногой, как на самокате, толкаться?
Допинговые скандалы у нас редко случаются. Например, просто человек заболел и по незнанию капельки в нос закапал. А там какой-то компонент, который нельзя за неделю до соревнований. Хотя у человека просто насморк. Был такой случай, человек объяснил, что это капли, он реально не знал. Но тогда просто ещё не было ситуации с Сочи.
Чтобы кто-то кололся — такого нет. Да и зачем? Нужно же просто быть таким толстеньким, резким и понимать, что это не страшно. Всё остальное — механика. Если какая-то резина в санях, то вот это допинг, это всё очень серьёзно контролируется. Дисквалификация? Да, если что-то не проходит по параметрам, то до свидания, никто тебя не пропустит. Это всё серьёзно контролируется. Мне вот только немного удалось улучшить свои результаты в этом году — меня тут же всю обшмонали. Мои сани разобрали просто по винтикам, посмотрели, наклейки приклеили, что «всё честно и хорошо», можно дальше кататься», — сказала Катникова.
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