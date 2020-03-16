Источник: гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА

Московский гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА, информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



«Спартак» переименуют в ЦСКА. Игрокам уже сообщили о таком решении. Скорее всего, объявлено будет на следующей неделе», — сообщил источник.

Презентация гандбольного клуба «Спартак» состоялась в августе 2017 года. В июне того года на исполкоме Федерации гандбола России было принято решение о включении в Суперлигу гандбольного клуба из Москвы.

В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 команда завоевала серебро чемпионата России. В сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 «Спартак» дошёл до финала Кубка России. В четвертьфинале чемпионата России «Спартак» сыграет со «СГАУ-Саратов».