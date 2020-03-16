Гимнастка Солдатова: убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала растяжку, при этом её ноги были обвиты включёнными гирляндами.
«Убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так», — подписала фото Солдатова.
Фото доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер оперативно опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.
«Мечты сбываются». Гимнастка Солдатова побывала на «Сантьяго Бернабеу»
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