Гимнастка Солдатова: убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала растяжку, при этом её ноги были обвиты включёнными гирляндами.

«Убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так», — подписала фото Солдатова.

Фото доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер оперативно опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.