Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова: убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так

Гимнастка Солдатова: убирала новогодние украшения,
Гимнастка Солдатова: убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала растяжку, при этом её ноги были обвиты включёнными гирляндами.

«Убирала новогодние украшения, но что-то пошло не так», — подписала фото Солдатова.

Фото доступно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

В начале февраля Александра Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке самоубийства, которые гимнастка и её тренер оперативно опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.

«Мечты сбываются». Гимнастка Солдатова побывала на «Сантьяго Бернабеу»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020