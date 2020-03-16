Слуцкая: хочется верить, что ЧМ по фигурному катанию не отложат в дальний ящик

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая призвала фигуристов и болельщиков обратить внимание на своё здоровье в ситуации с угрозой распространения коронавируса.

«Берегите себя. Сейчас это самое важное. Как вы знаете, чемпионат мира по фигурному катанию стал одним из первых международных мероприятий, которые отменили, несмотря на значимость. Что хочу сказать сразу — да, сейчас спортсменам кардинально придётся перевернуть свою подготовку, и это, конечно, может сбить планы на сезон. Но! Это верное решение в пользу спортсменов, тренеров и болельщиков. Почему?

Согласитесь, мы не можем рисковать, если на сегодняшний день не просто в России, не просто в Европе, а по всему миру сложилась такая страшная для населения ситуация. Это логично — мы должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше и уберечь себя и своих близких.

Каждый спортсмен сейчас по-своему переживает эту новость. Ведь организм был готов к другому режиму, другому графику сезона. Всё-таки спортсмен усердно готовится к соревнованиям, которые, как правило, проходят в марте, когда все немножечко подустают. После чемпионата проходит много различных турне, показательных выступлений, где можно немного выдохнуть, начинаются и постановки программ, а потом и отпуск. А теперь необходимо полностью перестроиться с учётом возможного переноса чемпионата на осень.

Думаю, что, раз мы оказались в вынужденной ситуации, нужно поступать благоразумно. И постараться перестроиться. Хочется верить, что чемпионат мира по фигурному катанию не отложат в дальний ящик и он всё равно состоится в этом году. Желаю всем спортсменам сил, воли и побед.

Беречь себя нужно не только спортсменам, но и нам с вами. И по возможности оставаться дома. В этом есть плюсы — больше времени с любимой семьёй. А деловые встречи, занятия и походы в ТЦ можно отложить. Надеюсь, эта мера ненадолго и мы все скоро вернёмся к привычному распорядку жизни», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».