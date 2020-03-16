ФФККР: шоу фигуристов «Россия, вперёд!», скорее всего, не состоится

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что шоу сборной России по фигурному катанию «Россия, вперёд!», скорее всего, не состоится, так как ФФККР будет следовать указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Данный указ в связи с распространением коронавируса запрещает проведение до 10 апреля в столице в помещениях массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

«Будем следовать распоряжению мэра. Давайте мы ещё раз изучим его, но, судя по всему, не состоится», — приводит слова Горшкова РИА «Новости».

29 марта сборная России должна была провести шоу «Россия, вперёд!». Согласно предыдущему указу представление было разделено на два, чтобы ограничить число зрителей 5000 на каждом.