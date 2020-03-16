Отборочный к ОИ-2020 чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани без зрителей

Чемпионат России по плаванию в Казани, который станет квалификационным к Олимпийским играм — 2020 в Токио, из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт в Казани в ранее запланированные сроки, но без присутствия зрителей на трибунах.

«Завершилось совещание, на котором обсуждался формат проведения чемпионата России по плаванию, который является отборочным для участия в Олимпийских играх в Токио.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что соревнования состоятся в те же сроки, но без зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы ВФП.

Чемпионат России пройдёт с 3 по 9 апреля в Казани во Дворце водных видов спорта.

16 марта Министерство спорта рекомендовало ограничить проведение на территории страны межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Олимпиаде.