Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Отборочный к ОИ-2020 чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани без зрителей

Отборочный к ОИ-2020 чемпионат России по плаванию пройдёт в Казани без зрителей
Другие / Водные виды спорта 0

Чемпионат России по плаванию в Казани, который станет квалификационным к Олимпийским играм — 2020 в Токио, из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт в Казани в ранее запланированные сроки, но без присутствия зрителей на трибунах.

«Завершилось совещание, на котором обсуждался формат проведения чемпионата России по плаванию, который является отборочным для участия в Олимпийских играх в Токио.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что соревнования состоятся в те же сроки, но без зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы ВФП.

Чемпионат России пройдёт с 3 по 9 апреля в Казани во Дворце водных видов спорта.

16 марта Министерство спорта рекомендовало ограничить проведение на территории страны межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Олимпиаде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020