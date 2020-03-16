Показательные выступления сильнейших фигуристов «Россия, вперёд!» отменены

Показательные выступления сильнейших фигуристов страны «Россия, вперёд!» отменены в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 16 марта 2020 года о запрете проведения массовых мероприятий в помещениях с участием более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса.
«ФФККР выражает сожаление, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ждали любители фигурного катания, не состоится. Вместе с тем федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества имеют первостепенную важность, и надеется, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», — говорится в сообщении на сайте ФФККР.
29 марта сборная России должна была провести шоу «Россия, вперёд!». Согласно предыдущему указу представление было разделено на два, чтобы ограничить число зрителей 5000 на каждом.
- 16 марта 2020
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