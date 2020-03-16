Сутовский: турнир претендентов в Екатеринбурге не отменяется

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский рассказал, что организаторы заранее предусмотрели все меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, поэтому турнир претендентов в Екатеринбурге не будет отменён.



«Турнир претендентов не отменяется. Мы уже говорили с министерством. Формально турнир стартовал 15 марта. Мы не попадаем под новую разнарядку. У турнира ограниченное число участников — всего восемь человек. Плюс мы заранее прописали очень строгие профилактические меры, тесты для участников. Все участники прошли тесты на коронавирус. И участники, и арбитры, и официальные лица два раза в день будут проходить медицинскую проверку. Мы подошли к этому моменту с предельным уровнем серьёзности ещё до того, как все эти функции были официально прописаны и рекомендованы. Кроме того мы приняли решение не впускать зрителей на турнир. В игровом помещении будет находиться ограниченное число людей. Самая большая аудитория шахматных турниров — онлайн. Конечно, мы бы хотели, чтобы турнир стал настоящим праздником местных болельщиков. Но в данном случае вопросы здоровья стоят выше. К этим вопросам мы подошли с максимальной тщательностью и ответственностью», — сказал Сутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге с 15 марта по 4 апреля.