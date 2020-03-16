РУСАДА: переход на удалённый формат работы не повлияет на допинг-тестирование

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) со вторника, 17 марта, переходит на удалённый формат работы, однако это не повлияет на программу допинг-тестирования, которая не будет сокращена. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«Начиная с прошлой недели мы ведём подготовительную работу, чтобы со вторника было возможно отправить сотрудников РУСАДА на удалённый формат работы. Соответствующие письма подготовили в федерации, провели сегодня экстренное совещание по вопросу, как будут добираться дежурные сотрудники до офиса. Серьёзных изменений в работе РУСАДА нет, следим за тем, что происходит в мире, других антидопинговых агентствах. Для нас здоровье спортсменов, сотрудников РУСАДА — приоритет.
Все образовательные мероприятия перенесли в онлайн-формат — это скайп, вебинар, также люди должны пройти онлайн-курс. На программу допинг-тестирования это не повлияет, она не будет сокращена. Конечно, для нас это новые вызовы, ведь мы рассчитывали, что контроль будет осуществлён и во время соревнований, а они теперь могут не состояться в ближайшие месяцы. Действуем в режиме реального времени», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».
Министерство спорта из-за распространения коронавируса рекомендовало с 16 марта ограничить проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм.
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