ЧР по конькобежному спорту в многоборье из-за угрозы коронавируса отменён

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, который должен был пройти в Москве, отменён. Соревнования должны были пройти 17–18 марта в Крылатском.
«В связи с соответствующим указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года №21-УМ Союз конькобежцев России информирует спортсменов, тренеров и болельщиков конькобежного спорта о том, что чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье не состоится в указанные сроки, 17-18 марта, как было запланировано ранее.
О сроках проведения турнира Союз конькобежцев России проинформирует позднее», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.
Указ мэра Москвы запрещает проведение массовых мероприятий в помещении с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников до 10 апреля.
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