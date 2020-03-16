ЧР по конькобежному спорту в многоборье из-за угрозы коронавируса отменён

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, который должен был пройти в Москве, отменён. Соревнования должны были пройти 17–18 марта в Крылатском.

«В связи с соответствующим указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года №21-УМ Союз конькобежцев России информирует спортсменов, тренеров и болельщиков конькобежного спорта о том, что чемпионат России в спринтерском и классическом многоборье не состоится в указанные сроки, 17-18 марта, как было запланировано ранее.



О сроках проведения турнира Союз конькобежцев России проинформирует позднее», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.

Указ мэра Москвы запрещает проведение массовых мероприятий в помещении с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников до 10 апреля.