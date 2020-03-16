ВФЛА приняла меры в связи с распространением коронавируса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приняла ряд мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Отменены Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» в помещении, которые должны были пройти в Саранске в период с 21 по 28 марта. Чемпионат и первенство России по горному бегу вверх (21 марта, Железноводск) и кубок России по кроссу (28 марта, Кисловодск) согласно распоряжению президента ВФЛА пройдут без присутствия зрителей.

Всем членам сборных команд России, включая тренеров и персонал, и всем штатным сотрудникам ВФЛА запрещено выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (в том числе в случае транзитных пересадок в указанных странах). Каждый из членов сборных команд России по лёгкой атлетике, вернувшийся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в обязательном порядке должен на 14 дней обеспечить самоизоляцию и изоляцию членов семьи, проживающих совместно.

На период до 31 марта все заседания президиума, бюро президиума и других рабочих органов ВФЛА будут проходить в режиме видеоконференций.

«У нас не было сомнений относительно отмены ряда внутрироссийских стартов. Поезда, самолеты, стадионы — это скопление людей, а значит, риски. Риски, которые мы сейчас обязаны минимизировать. Ситуация тревожная, но это значит лишь одно: мы должны быть готовы психологически и физически. Психологически — знать, чтобы предвидеть развитие ситуации и быть максимально осведомлённым, физически — соблюдать все меры предосторожности и профилактики. Надеюсь на то, что все участники нашего легкоатлетического сообщества проявят сознательность и займут чёткую позицию. Другого, на мой взгляд, в подобной ситуации и быть не может», — приводит слова вице-президента ВФЛА, главы медицинской комиссии федерации Эдуарда Безуглова официальный сайт ВФЛА.