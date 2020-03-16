CAS отменил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил персональные слушания дел в своём здании в Лозанне (Швейцария) до 1 мая.
«В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая, арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания с помощью видеоконференции или отменить их (окончательное решение принимается на основании письменных представлений). Если подобные меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или более позднего срока.
В зависимости от развития вспышки Covid-19, запрет персональных слушаний может быть продлён», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте CAS.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что CAS может отложить рассмотрение дела о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), слушание которого было запланировано на конец апреля или начало мая.
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