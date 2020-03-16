Вслед за отменой международных соревнований иностранцам запретят въезд в Россию

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая, оно связано с угрозой распространения коронавируса.
Ранее было объявлено, что Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.
«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.
- 16 марта 2020
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