Вслед за отменой международных соревнований иностранцам запретят въезд в Россию

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая, оно связано с угрозой распространения коронавируса.

Ранее было объявлено, что Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.