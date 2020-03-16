Карпов оценил шансы российских шахматистов на победу в турнире претендентов

12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил шансы российских шахматистов выиграть турнир претендентов в Екатеринбурге.

В соревнования принимают участие три российских гроссмейстера: занявшие два первых места по итогам серии Гран-при Александр Грищук и Ян Непомнящий, а также обладатель «уайлд-кард» Кирилл Алексеенко. В числе их соперников — китайцы Динь Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв.

«Даже по теории вероятности у нас весьма неплохие шансы. Хотя, считаю, что у Грищука раньше были шансы и повыше. В какой-то момент, когда он мог претендовать на титул чемпиона мира, он занялся другими делами. Но потом взялся за ум и вошёл в число претендентов. У Кирилла Алексеенко карьера пока не такая длинная. Ян Непомнящий — опытный игрок, который имеет победы на международных соревнованиях. Но и соперники у наших очень и очень серьёзные», — приводит слова Карпова «Команда России».

Соревнования проводятся в Екатеринбурге с 15 марта по 4 апреля. Победитель получил право сыграть с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.