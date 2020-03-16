Сотникова — об отмене турниров из-за коронавируса: всё становится глобально волнительно

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отреагировала на последние распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, министерства спорта и правительства России, связанные с отменой массовых мероприятий и спортивных соревнований, а также запретом на въезд в Россию для иностранцев.

«Не хочется до конца верить, что всё становится глобально волнительно. Надо верить в лучше, и надеюсь, что в скором времени всё прекратится. Берегите себя, родных.

P. S. А я походу в магазин поехала. Всё будет хорошо», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Ранее сегодня были отменены все международные соревнования на территории России, а национальные турниры ограничены олимпийскими квалификациями.