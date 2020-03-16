Губерниев — о проведении ЧР по лыжным гонкам: это не ошибка, это преступление!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осудил Федерацию лыжных гонок России за желание провести чемпионат страны в то время, как отменяются все массовые мероприятия.

«Глубоко символичной выглядит попытка абсолютно безрассудного решения перенести чемпионат России по лыжам из Тюмени в Малиновку, что под Архангельском. Вопреки здравому смыслу и рекомендации Минспорта! Вопреки всему… Подвергнуть опасности спортсменов, официальных лиц, тренеров, персонал, главное — подальше от цивилизации, решать свои местечковые интересы и ловить бюджетную рыбку в мутной воде! Это не ошибка, это преступление! ФЛГР, остановитесь…» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Ранее, ещё до распоряжения Минспорта об ограничениях в проведении Всероссийских соревнований, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат России по лыжным гонкам будет проведён в ближайшее время в Малиновке (Архангельская область).