Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в клуб Москвиной

Бронзовые призёры финала Гран-при, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, рассказали, что перешли в клуб Тамары Москвиной по приглашению тренера.
«Мы с Настей действительно перешли. Нас пригласила Тамара Николаевна Москвина для повышения нашего профессионального мастерства», — приводит слова Галлямова Sport24.
Ранее спортивная пара занималась под руководством Людмилы Великовой. Мишина и Галлямов в сезоне-2018/2019 стали чемпионами мира среди юниоров, а также выиграли юниорский финал Гран-при и первенство России среди юниоров, после чего перешли на взрослый уровень. В текущем сезоне фигуристы завоевали бронзу финала Гран-при и заняли четвёртое место на чемпионате страны.
Ведущей парой клуба Москвиной являются чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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