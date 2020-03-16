Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в клуб Москвиной

Бронзовые призёры финала Гран-при, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, рассказали, что перешли в клуб Тамары Москвиной по приглашению тренера.

«Мы с Настей действительно перешли. Нас пригласила Тамара Николаевна Москвина для повышения нашего профессионального мастерства», — приводит слова Галлямова Sport24.

Ранее спортивная пара занималась под руководством Людмилы Великовой. Мишина и Галлямов в сезоне-2018/2019 стали чемпионами мира среди юниоров, а также выиграли юниорский финал Гран-при и первенство России среди юниоров, после чего перешли на взрослый уровень. В текущем сезоне фигуристы завоевали бронзу финала Гран-при и заняли четвёртое место на чемпионате страны.

Ведущей парой клуба Москвиной являются чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.