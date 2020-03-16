Попова: родители вытаскивают детей на лёд больными, хромыми, кашляющими

Завершившая карьеру Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, рассказала о ситуации на катках, где тренируются фигуристы в то время, когда во всём мире существует угроза распространения коронавируса.

«После завершения спортивной карьеры я работаю с парой Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Врач специально для ребят смог достать маски. Их сейчас очень сложно купить. Ребята в нынешних условиях очень осторожничают. Потому что здоровье — самое главное, что может быть у спортсмена. Но нет паники и всеобщего помешательства на вирусе. Помещения на катке обрабатываются специальными лампами, стоит антисептик, всегда можно подойти и помыть руки.

Но занятия не отменяются. Все катаются, работают. До понедельника мы готовились к шоу «Россия, вперёд!», которое планировали провести 29 марта. Дальнейшие планы пока неизвестны. На катке на входе висят памятки, где содержится вся информация о том, что необходимо делать во время эпидемии. Тренеры относятся к спортсменам настороженно. Интересуются, все ли чувствуют себя хорошо. При малейшем подозрении фигурист сразу же отправляется домой лечиться.

Врач на катке проверяет всех спортсменов из всех групп на наличие температуры. Те, у кого даже небольшой жар, сразу же без разговоров отправляются домой. Остаться на льду у таких ребят нет никаких шансов. В условиях карантина все в основном сидят дома и выходят только на тренировку. В редкие моменты ты можешь куда-то выбраться с друзьями. В основном ты остаёшься в своей квартире и бережёшь здоровье. Во всей этой ситуации подвергать себя дополнительному риску достаточно глупо. В общем, ситуация под контролем. Федерация всё делает грамотно. Больных среди сборников сейчас точно нет.

Но зато ад происходит на массовых катаниях среди детей. Там прям адище. Родители часто вытаскивают своих детей на лёд больными, хромыми, кашляющими… Медали же важнее. И там вообще непонятно, кто и чем болеет», — приводит слова Поповой Sport24.