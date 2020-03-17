Толстой: перенос Игр в наших интересах. Момент позорного выхода с белым флагом оттянется

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал ситуацию с отменой и переносом спортивных соревнований в мире из-за угрозы распространения коронавируса. Под вопросом остаётся проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).



«Вы знаете, я, когда говорил, что под белым флагом ехать на Олимпиаду унизительно, никакого коронавируса не было. Жаль, что соревнования отменяются, люди принимают меры предосторожности. Власти различных государств решают, как они себя поведут. Эпидемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по надгосударственным структурам, которые пытались надувать щёки, свою значительность преподносить. В спорте тоже международные федерации находятся перед сложным выбором. Думаю, выбирая между недополучением прибыли и здоровьем болельщиков они выберут здоровье болельщиков. Это крайне прискорбно для нас, что будет меньше соревнований, но в этом, наверное, какой-то смысл есть.



Что касается переноса Олимпиады, я так понимаю, решение пока не принято. В любом случае, скорее, в наших интересах, если Олимпиаду перенесут, а срок дисквалификации в это время будет идти, и момент позорного выхода с белым флагом оттянется и вполне возможно не состоится.



Лучше бы коронавируса не было, а все решения принимались в интересах спортсменов. Уж больно много панических настроений. Считаю ли я паникой закрытие спортивных соревнований в Москве? Паника – это когда люди муку раскупают в магазинах. А когда власти закрывают спортивные мероприятия, на которые собираются тысячи болельщиков, – это меры предосторожности. Надеюсь, что эта мера не лишняя», – цитирует Толстого Metaratings.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.