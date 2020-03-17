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10-кратный чемпион Японии по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

10-кратный чемпион Японии по фигурному катанию скончался от сердечного приступа
Другие / Фигурное катание 0

Японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает Yahoo Japan.

До 2015 года Рид выступал в соревнованиях танцевальных пар вместе со старшей сестрой Кэти Рид. После того как Кэти завершила профессиональную карьеру, Рид стал выступать в паре с Каной Мурамото. Пара распалась после сезона-2017/2018. С тех пор фигурист не принимал участия в соревнованиях, а в конце прошлого года объявил о завершении карьеры.

Рид дважды становился победителем командного чемпионата мира (2012, 2017) в составе сборной Японии, 10 раз завоёвывал золото на чемпионатах страны. Вместе с Кэти Рид на Олимпийских играх 2010 года фигурист занял 17-е место, на ОИ-2014 в Сочи – 21-е. На Олимпийских играх 2018 года пара Рида и Мурамото заняла 15-е место.

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