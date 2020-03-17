Все участники шахматного турнира в Мурманске госпитализированы. Их проверят на коронавирус

Всех участников шахматного турнира в Мурманске и журналистов, работавших на этих соревнованиях, госпитализировали. Они пройдут обследование на коронавирус, сообщает «СеверПост».

Оказалось, что один из участников турнира, прибывший из Ирландии, возможно, заразился коронавирусом. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В изоляторе инфекционной больницы, в частности, оказался председатель мурманской областной шахматной федерации Андраник Мусатян.



«Важно, что глава региона подключился к этой ситуации, ведь ранее я говорил, что в боксы поместили выборочно и не обращают внимания на звонки других людей, которые были на мероприятии и имеют признаки простуды. После работы, проведённой на уровне губернатора, работа Роспотребнадзора активизировалась. Сейчас ситуация уже разрешена, каждый смог дозвониться на горячие линии, и все, кому необходимо, уже изолированы и обследуются», — сказал Мусатян.