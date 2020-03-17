Бартон: у Косторной ангельское катание

Бывший канадский фигурист, а ныне комментатор Тед Бартон поделился впечатлениями от российских фигуристок Алёны Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«Я бы сказал, что катание Алены Косторной, как и прежде, ангельское. Просто прекрасное. У нас нет столько времени, чтобы описать, почему она настолько хороша. Каждая деталь, каждая маленькая нота, каждое небольшое движение руки. Тройной аксель прекрасен, и остальные элементы, конечно, тоже всегда хороши. Она связывает себя с музыкой. Другие девочки смотрят на это и понимают: «Это то, что нужно, чтобы её победить». Она движет фигурное катание к сочетанию сложных элементов и артистизма. На каком бы уровне ни были топовые спортсменки, всегда есть те, кто хочет достичь их ступень. И это хорошо для развития спорта. Я не думаю, что тройной аксель стоит ей всего. Его добавили к технике, и очевидно, она всё ещё невероятно изысканная фигуристка.



Начались ли у Трусовой ментальные проблемы из-за потери стабильности? Нет. Саша пыталась сделать сколько, 4 или 5 квадов? Даже Юдзуру Ханю и Нэтан Чен с множеством четверных ошибаются, а они мужчины. Это вопрос времени. Будьте терпеливыми, позвольте Саше спокойно работать и понимать, что она сможет сделать под давлением. Она адаптирует свою программу и улучшает все свои навыки, чтобы выполнить квады. То же и с Щербаковой. Много людей о ней говорят. Она тоже прекрасная фигуристка. Отличное сочетание того, что умеют Алёна и Саша. Здесь так много замечательных фигуристок, сложно сфокусироваться только на них. Однако они пришли от юниорских побед к взрослым», — цитирует Бартона Sport24.

Косторная, Трусова и Щербакова должны были представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.