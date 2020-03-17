Три этапа «Бриллиантовой лиги» перенесены из-за коронавируса

Три этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт соревнований.
На 17 апреля был запланирован этап в Катаре, на 9 и 16 мая — в Китае. Решение о переносе было принято после консультации с оргкомитетами, местными властями и руководством федераций.
Этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае планируется провести 13 августа. Новые даты для старта в Дохе и второго этапа в Китае пока неизвестны. Возможно, они состоятся после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, который запланирован на 9-11 сентября.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерли.
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