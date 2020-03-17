Женский чемпионат России по спортивной гимнастике будет перенесён из-за коронавируса

Федерация спортивной гимнастики России на своём официальном сайте сообщила о переносе женского чемпионата страны, который должен был пройти в Пензе с 20 по 27 марта.

На сайте опубликовано письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина: «В связи с распространением вируса COVID-19 Федерация спортивной гимнастики просит согласовать перенос с 20-27 марта на вторую декаду октября проведение в Пензе первенства России по спортивной гимнастике среди юниорок/девушек и чемпионата России по спортивной гимнастике среди женщин».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6000 умерли.