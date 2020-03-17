Вяльбе: лыжные гонки гораздо лучше биатлона

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на встрече с юными лыжниками на Кузбассе не рекомендовала им переходить в биатлон.
«Я вам не предлагаю уходить в биатлон ни сейчас, ни потом. Лыжные гонки гораздо лучше. Я никого не предлагаю, не сватаю, у каждого своя судьба и своя голова, пусть сами решают, чего они хотят. Но за наших биатлонистов мы тоже болеем», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Вяльбе подтвердила, что Союз биатлонистов России обращался к ней с просьбой о помощи в подготовке лыж к чемпионату мира в Антхольце.
«Один-единственный раз обращались, чтобы лыжи помогли сделать, не вопрос. Плюс у нас есть один тренер, который пишет план для биатлонистов и тренирует биатлонистов. Но я эту практику не приветствую, потому что каждый должен заниматься своим делом. Я уверена, что не на сто процентов тренер по лыжам, если он не работает с тренером по стрельбе, может понимать, идёт ли он правильным путём. У них своя специфика», — сказала Вяльбе.
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