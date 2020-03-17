Загитова продолжает тренировки, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова продолжает тренироваться, несмотря на распространение коронавируса. На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фотографию с катка «Хрустального».

Фото: https://www.instagram.com/azagitova

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере.



Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. А пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии. 29 марта фигуристка должна была выйти на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд!», однако шоу отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.