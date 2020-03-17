Бартон о квадах: посмотрите, что Туктамышева сделала. Это один из самых выдающихся случаев

Бывший канадский фигурист, а ныне комментатор Тед Бартон прокомментировал предложение разрешить четверные прыжки (квады) в короткой программе у женщин.

«У меня нет никакого предвзятого мнения насчёт квадов у женщин. Они же могут их делать. И не только молодые девушки. Возьмём, например, Елизавету Туктамышеву. Только посмотрите, что она сделала. Для меня это вообще один из самых выдающихся случаев, которые вообще когда-либо происходили. Елизавета как будто подумала: «Ну, похоже, мне нужно делать четверные». И она их выучила. Так что не стоит говорить, что только маленькие девочки могут исполнять элементы ультра-си. Туктамышева ведь сделала. И доказала более старшему поколению, что это возможно. Она вдохновила их.

То же самое можно сказать и о Евгении Медведевой. Она же тоже работает над четверным сальховом. Почему? Потому что Женя знает, что, возможно, его исполнит. Это прекрасно.

Евгения Медведева была прекрасна, потому что она привнесла что-то новое в спорт. У неё была стабильность, она не ошибалась в элементах, но у неё было и трогательное исполнение, которого раньше никто не видел. Она принесла в спорт что-то уникальное. И, разумеется, до сих пор приносит. Она растёт, меняется, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Так что же случится с девочками, которые прыгают четверные прыжки, тройные аксели — будь то японки или россиянки? Посмотрим. И за этим будет интересно наблюдать. Мы надеемся на лучшее — для них как для людей и для спорта», — цитирует Бартона Sport24.